Сахалинец стал бронзовым призером этапа Кубка России по горнолыжному спорту
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Республике Алтай продолжились соревнования Кубка России по горнолыжному спорту. Накануне состоялась гонка в слаломе, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.
В состязаниях женщин лучшее время по сумме двух попыток показала подмосковная горнолыжница Алена Харцызова. Серебряный призер - кемеровчанка Анна Нагайцева, бронзовый - петербурженка Дарья Шустрова. Всего 0,09 секунды проиграла ей 17-летняя Рене Сабирова из Южно-Сахалинска, занявшая четвертое место.
У мужчин соревнования выиграл новосибирец Сергей Майтаков. Вторым стал красноярец Антон Енджиевский. На третью ступень пьедестала почета поднялся сахалинец Леонид Трясов.
В десятку сильнейших пробились еще три островных спортсмена. Владимир Котловский - на пятом месте, Александр Михайлов - на шестом, Назар Чернов - на седьмом.
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