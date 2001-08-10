Сахалинец стал бронзовым призером этапа Кубка России по горнолыжному спорту

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Республике Алтай продолжились соревнования Кубка России по горнолыжному спорту. Накануне состоялась гонка в слаломе, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

В состязаниях женщин лучшее время по сумме двух попыток показала подмосковная горнолыжница Алена Харцызова. Серебряный призер - кемеровчанка Анна Нагайцева, бронзовый - петербурженка Дарья Шустрова. Всего 0,09 секунды проиграла ей 17-летняя Рене Сабирова из Южно-Сахалинска, занявшая четвертое место.

У мужчин соревнования выиграл новосибирец Сергей Майтаков. Вторым стал красноярец Антон Енджиевский. На третью ступень пьедестала почета поднялся сахалинец Леонид Трясов.

В десятку сильнейших пробились еще три островных спортсмена. Владимир Котловский - на пятом месте, Александр Михайлов - на шестом, Назар Чернов - на седьмом.