Тихоокеанское
информационное агентство
27 Января 2022
Сейчас 12:31
78,94|89,15|66,91
В департаменте социальной политики Южно-Сахалинска пройдет горячая телефонная линия
10:39, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинка София Надыршина стала трехкратной абсолютной чемпионкой России по сноуборду

Сахалинка София Надыршина стала трехкратной абсолютной чемпионкой России по сноуборду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская сноубордистка София Надыршина завоевала вторую золотую медаль Чемпионата России. На сей раз спортсменке не было равных в параллельном слаломе, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

Чемпионат России по сноуборду в параллельных дисциплинах проходит в Абзаково (Башкортостан). В борьбу за победу в стартах вступили сильнейшие сноубордисты страны.

Накануне сахалинка завоевала золотую медаль в параллельном слалом-гиганте.

Напомним, что совсем немного времени осталось до выступления Софии на Олимпийских играх в Пекине. 8 февраля островная спортсменка представит Россию в составе сборной команды.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости спорта Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы хотите уехать с Сахалина?