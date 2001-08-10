Сахалинка София Надыршина стала трехкратной абсолютной чемпионкой России по сноуборду
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинская сноубордистка София Надыршина завоевала вторую золотую медаль Чемпионата России. На сей раз спортсменке не было равных в параллельном слаломе, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.
Чемпионат России по сноуборду в параллельных дисциплинах проходит в Абзаково (Башкортостан). В борьбу за победу в стартах вступили сильнейшие сноубордисты страны.
Накануне сахалинка завоевала золотую медаль в параллельном слалом-гиганте.
Напомним, что совсем немного времени осталось до выступления Софии на Олимпийских играх в Пекине. 8 февраля островная спортсменка представит Россию в составе сборной команды.
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