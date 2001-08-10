Сахалинские каратисты завоевали 11 медалей Всероссийских соревнований

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Всероссийские соревнования по каратэ WKF "Кубок Прииртышья" прошли Омске. Состязания собрали порядка 1500 спортсменов из 29 регионов России, рассказали ТИА "Острова" в регилнальном минспорте.

Золотые медали в возрастной категории 18 лет и старше завоевали воспитанники СШОР восточных видов единоборств и регионального центра спортивной подготовки Жанна Костюшкина и Сон Чен Су.

Серебряные медали на счету воспитанников СШОР ВВЕ Даниила Петракова и Максима Пе. Даниил Петраков выполнил норматив мастера спорта России по каратэ, спортсмен также является представителем регионального центра спортивной подготовки.

С бронзой вернулись воспитанники СШОР ВВЕ Никита Большаков, Вячеслав Болмусов и южно-курильской федерации каратэ Степан Семыкин и Ростислав Тян. Отметим, Никита Большаков является спортсменом регионального ЦСП.

Помимо этого, сахалинские спортсмены приняли участие в межрегиональных соревнованиях по каратэ «Омские звезды». Первыми стали Савелий Косолапов (ФК Южно-Курильска) и Максим Мышев (СШОР ВВЕ). Бронза на счету команды по кумитэ: Артур Авакян, Максим Мышев и Савелий Косолапов.

В медальном зачете сборная команда Сахалинской области вошла в десятку лучших, заняв 8 место с результатом - 4 золотых, 2 серебряных и 5 бронзовых наград.

Стоит отметить, что в судействе соревнований принял участие судья всероссийской категории сахалинец Александр Рим.