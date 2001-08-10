Холмские хоккеисты представят Сахалинскую область на всероссийском турнире в Астрахани

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На льду спортивной школы "Кристалл" прошли заключительные матчи областного этапа турнира «Золотая шайба» по хоккею среди юношей младшей возрастной группы, рассказали ТИА "Острова" в "Кристалле".

За лидерство боролись хоккеисты 2011 и 2012 годов рождения из Холмска, Смирных и Южно-Сахалинска.

Победитель определился по наибольшему количеству набранных очков.

Финальный матч между «Морскими львами» из Холмска и южносахалинским "Кристаллом" заставил болельщиков понервничать. Ребята продемонстрировали интересную и скоростную игру. Страсти кипели как на арене, так и за ее пределами. Если во втором периоде холмчане уверенно держали преимущество, забив хозяевам площадки два гола, то в третьем отрезке матча "Кристалл" решил отыграться, сравняв счет и также оформив две шайбы. Исход встречи сложно было предугадать. В результате командам потребовалась серия буллитов, чтобы определить победителя. «Морские львы» справились с задачей отлично, забив в ворота "Кристалла"четыре шайбы. Хозяева льда в ответ смогли оформить лишь два гола, что определило окончательный итог встречи. Результатом этого матча стал счет 2:1 в пользу "Морских львов".

Таким образом, хоккеисты из Холмска заработали право представлять Сахалинскую область на всероссийском туре "Золотой шайбы" среди самых юных хоккеистов, который состоится в Астрахани в феврале. Серебряными призерами стали хоккеисты "Кристалла", бронза у команды из Смирных.

Напомним, что накануне команда "Кристалл", выступающая в старшей возрастной группе, также стала победителем областного тура, и отправится на всероссийский этап "Золотой шайбы".

Таким образом, в текущем сезоне Сахалинскую область в финале турнира представят "Кристалл" (в старшей группе), хоккеисты "Сахалина" (в средней группе) и "Морские львы" (в младшей группе).