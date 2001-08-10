Сахалинские летающие лыжники заняли две ступени пьедестала этапа Кубка России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Воспитанники СШОР зимних видов спорта, спортсмены регионального центра спортивной подготовки Александр Баженов и Максим Колобов завоевали золото и серебро VI этапа Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина. Состязания прошли в пермском городе Чайковский и собрали сильнейших спортсменов со всей страны. Летающие лыжники выступали в дисциплине HS 85-109 на трамплине К-95, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

По итогам соревнований золотую медаль с результатом 249,4 очка завоевал Александр Баженов. Серебряная награда досталась Максиму Колобову. Спортсмен заработал 226,9 очка. Тройку лидеров замкнул соперник из Нижнего Тагила Михаил Пуртов (222,7 очка).