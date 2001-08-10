Тихоокеанское
информационное агентство
17 Января 2022
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10:25, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинские летающие лыжники заняли две ступени пьедестала этапа Кубка России

Сахалинские летающие лыжники заняли две ступени пьедестала этапа Кубка России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Воспитанники СШОР зимних видов спорта, спортсмены регионального центра спортивной подготовки Александр Баженов и Максим Колобов завоевали золото и серебро VI этапа Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина. Состязания прошли в пермском городе Чайковский и собрали сильнейших спортсменов со всей страны. Летающие лыжники выступали в дисциплине HS 85-109 на трамплине К-95, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

По итогам соревнований золотую медаль с результатом 249,4 очка завоевал Александр Баженов. Серебряная награда досталась Максиму Колобову. Спортсмен заработал 226,9 очка. Тройку лидеров замкнул соперник из Нижнего Тагила Михаил Пуртов (222,7 очка).

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