Тихоокеанское
информационное агентство
14 Января 2022
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15:53, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинские летающие лыжники взяли две медали этапа Кубка России

Сахалинские летающие лыжники взяли две медали этапа Кубка России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Воспитанники СШОР зимних видов спорта, спортсмены регионального центра спортивной подготовки Александр Баженов и Максим Колобов завоевали золотую и серебряную медали V этапа Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина. Соревнования прошли в пермском городе Чайковский и собрали сильнейших спортсменов со всей страны, рассказали ТИА "Острова" в пресс-слуэбе регионального минспорта.

Летающие лыжники показывали свои силы в дисциплине HS 85-109 на трамплине К-95.

По итогам стартов золотую награду взял Александр Баженов, показав результат 259,3 очка. Серебряную медаль заработал Максим Колобов, заработав 247,1 очка. Тройку лидеров замкнул соперник из Нижнего Тагила Михаил Пуртов с результатом 246,1 очка.

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