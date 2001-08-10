Сахалинские летающие лыжники взяли две медали этапа Кубка России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Воспитанники СШОР зимних видов спорта, спортсмены регионального центра спортивной подготовки Александр Баженов и Максим Колобов завоевали золотую и серебряную медали V этапа Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина. Соревнования прошли в пермском городе Чайковский и собрали сильнейших спортсменов со всей страны, рассказали ТИА "Острова" в пресс-слуэбе регионального минспорта.

Летающие лыжники показывали свои силы в дисциплине HS 85-109 на трамплине К-95.

По итогам стартов золотую награду взял Александр Баженов, показав результат 259,3 очка. Серебряную медаль заработал Максим Колобов, заработав 247,1 очка. Тройку лидеров замкнул соперник из Нижнего Тагила Михаил Пуртов с результатом 246,1 очка.