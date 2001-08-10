Сахалинские спортсмены претендуют на места в олимпийской и паралимпийской сборных РФ в Пекин-2022

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Состав российской сборной, которая отправится на 24-е Зимние Олимпийские игры в Пекин, будет объявлен до конца января. Чуть позже станут известны имена тех, кто войдет в паралимпийскую сборную страны. Как сообщили в региональном центре спортивной подготовки, в олимпийскую и паралимпийскую сборные могут войти трое сахалинских спортсменов.

- Имена наших кандидатов мы пока не оглашаем – ждем, когда состав сборных будет официально утвержден, - отметили в центре спортивной подготовки Сахалинской области. - Это очень волнительно. Безусловно, быть даже в списке претендентов – уже очень почетно и говорит о высоком профессионализме кандидатов. Наши спортсмены уже не раз доказывали свое мастерство на международных площадках, поэтому мы не сомневаемся, что они смогли бы достойно выступить на предстоящих Олимпийских и Паралимпийских играх в Пекине.

Зимние Олимпийские игры в Пекине стартуют 4 февраля и завершатся 20 февраля. Паралимпиада пройдет в столице КНР с 4 марта по 13 марта. В региональном минспорта сообщили, что накануне Паралимпийских игр на Сахалине тренировочные сборы проведет сборная России по горнолыжному спорту среди лиц с ПОДА, рассказали ТИА "Острова" в региональном ЦУР.