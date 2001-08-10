Сахалинские чир-спортсменки завоевали бронзу на первенстве мира
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В минувшее воскресенье состоялось подведение итогов Первенства мира по чир спорту, который в этом году прошел в формате онлайн, рассказали ТИА "Острова" в ОГАУ "Спортивная школа "Кристалл".
В целом соревнования ничем не отличались от традиционного формата проведения, за исключением отсутствия зрительских трибун. Тем не менее, болельщики могли наблюдать за ходом первенства в прямом эфире.
Участниками статусных соревнований стали представители 32 стран. Россию на первенстве представили воспитанницы тренеров Кристины Лях, Натальи Колпак, Ольги Хитровой, Маргариты Редькиной и Светланы Лапыренок из южно-сахалинской спортшколы "Кристалл". Следует отметить, что в связи с принятием новых правил и признанием чир спорта олимпийским видом спорта сахалинская команда стала единственным претендентом от России на участие в первенстве мира в соревновательной категории "Юниоры/хип-хоп".
Для участия островной команде необходимо было записать видео выступления с четырех ракурсов. На выполнение программы у спортсменок было три попытки, при этом наставники самостоятельно выбирали наиболее удавшуюся попытку для отправки по выделенной ссылке.
- Возможности что-то смонтировать, удалить, обрезать у нас не было. После отправки видео международный консилиум судей в режиме онлайн оценивал каждое выступление, - рассказывает тренер команды Кристина Лях.
В ходе первенства российская сборная не отставала от бессменных лидеров в чир спорте - США и Японии. Результатом выступления наших спортсменок стало призовое третье место в категории "хип-хоп/юниоры". При этом от второго места сахалинок отделил лишь один балл. Команда из страны Восходящего солнца стала серебряным призером, лидер - США.
Спортсменки приглашают сахалинцев и гостей острова разделить радость от результата, и присоединиться к просмотру трансляции с Первенства мира по чир спорту.
14 октября в 19:00 на трибунах ледовой арены "Кристалл" (г. Южно-Сахалинск, ул. Горького, 29) состоится показ записи соревнований на большом экране. Вход свободный. Гостей просят учитывать температурный режим на трибунах ледовой арены, и взять с собой теплые вещи.
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