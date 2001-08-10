Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Холмске проверили исполнения законодательства о защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. О выявленных нарушениях рассказали в прокуратуре Сахалинской области, пишет astv.ru.

Удалось установить, что подпорная стена в районе дома № 2 по ул. Победы не состоит в реестре муниципального имущества и находится в аварийном состоянии.

В адрес мэра Холмского муниципального округа внесли представление об устранении нарушений, но его проигнорировали. Тогда городской прокурор обратился в суд с административным исковым о возложении обязанности провести инженерную защиту подпорной стены.

В Холмском городском суде требования удовлетворили, апелляция не помогла. Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры.