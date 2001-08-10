Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственный отдел ОМВД России «Анивский» окончил расследование уголовного дела против 50-летнего местного жителя. Его обвиняют в краже денег с банковской карты.

Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, установлено, что в июле потерпевший по знакомству сдал комнату в своей квартире приятелю – чтобы там временно пожила его престарелая мать.

Когда знакомый навещал маму, фигурант услышал в их разговоре, в какой день женщина получает пенсию.

Когда наступил день пенсии, злоумышленник предложил пожилой гражданке проводить её до банка, чтобы та смогла обналичить деньги. Потерпевшая согласилась, и они отправились в банк. Однако оказалось, что выплаты ещё не пришли на счёт. Тогда пенсионерка решила пока пойти домой, а карта осталась у фигуранта. При этом она не давала ему разрешения пользоваться картой и снимать деньги.

Выждав чуть больше часа, злоумышленник вернулся в отделение, вставил карту в банкомат и обнаружил, что деньги перечислили на счёт. Тогда он снял 20 тысяч рублей, забрал их себе и потратил по своему усмотрению.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.