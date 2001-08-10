Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственный отдел ОМВД России «Тымовский» завершил уголовное дело против 41-летнего жителя села Ясное. Его обвиняют в краже с незаконным проникновением в жилище.

Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, в мае этого года мужчина пробрался на чужой участок в районе села Палево. Там он заметил камеры видеонаблюдения, вытащил из них карты памяти и забрал с собой – чтобы не попасть на запись.

После этого он зашёл в двухподъездный жилой дом, поднялся на второй этаж и украл дисковую электропилу. Затем перешёл во второй подъезд, залез на балкон и снял оттуда солнечную панель.

С украденным мужчина скрылся и распорядился им по своему усмотрению. Ущерб составил более 9 тысяч рублей.

Действия мужчины квалифицировали по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ – кража с незаконным проникновением в жилище. Уголовное дело будет рассмотрено в суде.