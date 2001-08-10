Сахалинца будут судить за аварию со смертельным исходом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Холмский городской прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу против 52-летнего местного жителя. Его обвиняют по части 3 статьи 264 УК РФ – нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека.

По версии следствия, в апреле 2026 года обвиняемый двигался на автомобиле «Тойота Рактис» в западном направлении автодороги Южно-Сахалинск – Холмск. В сложных дорожных и метеорологических условиях он неверно выбрал скорость движения, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двигавшимся по своей полосе автомобилем «Тойота Корона».

Как рассказали ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области, в результате ДТП пассажирка «Тойоты Рактис», находившаяся на переднем сиденье, от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия. Водителю встречного автомобиля причинены телесные повреждения, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью.

Обвиняемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Уголовное дело направили для рассмотрения по существу в Холмский городской суд Сахалинской области. За совершение преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.