За сутки на Сахалине зарегистрировали пять ДТП с пострадавшими

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки, 19 октября 2026 года, на дорогах Сахалинской области зарегистрировали пять ДТП с пострадавшими. Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические мероприятия и пресекли 130 нарушений ПДД.

Инспекторы задержали и отстранили от управления шестерых водителей в состоянии опьянения, а также 10 автомобилистов без прав или лишённых прав по решению суда.

К административной ответственности привлекли девять водителей с тонировкой, восьмерых – за технические неисправности, четверых – за нарушение правил перевозки пассажиров, одного – за управление незарегистрированным транспортом, троих – за выезд на встречную полосу, одного – за нарушение правил остановки и стоянки, одного – за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Оформили 28 материалов на должников по штрафам.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской автоинспекции, пять автомобилей поместили на специализированную стоянку. Стационарные камеры зафиксировали 2704 нарушения ПДД. Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдать правила дорожного движения.