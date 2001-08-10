Более 2100 нарушений зафиксировали за сутки камеры на дорогах Сахалина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки, 15 октября 2026 года, на дорогах Сахалинской области не зарегистрировали ни одного ДТП с пострадавшими. Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические мероприятия и пресекли 136 нарушений ПДД.

Инспекторы задержали и отстранили от управления двух водителей в состоянии опьянения, а также 11 автомобилистов без прав или лишённых прав по решению суда.

К административной ответственности привлекли одного водителя незарегистрированного транспорта, четырёх – с тонировкой, троих – за выезд на встречную полосу, шестерых – за технические неисправности (глушитель), пятерых – за нарушение требований знаков и правил стоянки, двоих – за непредоставление преимущества пешеходам. Оформили 54 материала на должников по штрафам.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской автоинспекции, три автомобиля поместили на специализированную стоянку. Стационарные камеры зафиксировали 2140 нарушений ПДД. Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдать правила дорожного движения.