Тихоокеанское
информационное агентство
14 Октября 2026
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11:09, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Житель Быкова напал на сотрудника полиции

Житель Быкова напал на сотрудника полиции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственный отдел по городу Долинску СУ СК России по Сахалинской области возбудил уголовное дело против 45-летнего мужчины. Его подозревают по части 1 статьи 318 УК РФ – применение насилия в отношении представителя власти.

По версии следствия, 8 октября 2026 года сотрудник полиции прибыл по одному из сообщений по адресу: село Быков, улица Шахтёрская, где в одной из квартир находился фигурант. Не желая быть привлечённым к административной ответственности, злоумышленник стал препятствовать законной деятельности полицейского.

Как рассказали ТИА «Острова» в СУ СК России по Сахалинской области, будучи недовольным действиями сотрудника, мужчина нанёс ему удар ногой по ноге, а также удар кулаком в плечо – полицейский испытал физическую боль. Сейчас по уголовному делу проводят следственные действия для сбора и закрепления доказательственной базы.

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