Житель Быкова напал на сотрудника полиции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственный отдел по городу Долинску СУ СК России по Сахалинской области возбудил уголовное дело против 45-летнего мужчины. Его подозревают по части 1 статьи 318 УК РФ – применение насилия в отношении представителя власти.

По версии следствия, 8 октября 2026 года сотрудник полиции прибыл по одному из сообщений по адресу: село Быков, улица Шахтёрская, где в одной из квартир находился фигурант. Не желая быть привлечённым к административной ответственности, злоумышленник стал препятствовать законной деятельности полицейского.

Как рассказали ТИА «Острова» в СУ СК России по Сахалинской области, будучи недовольным действиями сотрудника, мужчина нанёс ему удар ногой по ноге, а также удар кулаком в плечо – полицейский испытал физическую боль. Сейчас по уголовному делу проводят следственные действия для сбора и закрепления доказательственной базы.