Тихоокеанское
информационное агентство
13 Октября 2026
Сейчас 23:28
83,92|94,04
Дожди и грозы прогнозируют в Южно-Сахалинск 14 октября
09:56, | Новости происшествий Сахалина и Курил

84-летний водитель в Южно-Сахалинске сбил двух маленьких детей на пешеходном переходе

84-летний водитель в Южно-Сахалинске сбил двух маленьких детей на пешеходном переходе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

12 октября 2026 года в 18:00 в районе дома №58 по улице Дружбы в Южно-Сахалинске произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, 84-летний водитель Lada 212140 двигался в южном направлении и не предоставил преимущество пешеходам, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Он наехал на них.

В результате ДТП годовалый и пятилетний пешеходы получили травмы. С места аварии их госпитализировали в медицинское учреждение.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской автоинспекции, по факту ДТП проводится проверка. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?