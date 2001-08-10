84-летний водитель в Южно-Сахалинске сбил двух маленьких детей на пешеходном переходе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

12 октября 2026 года в 18:00 в районе дома №58 по улице Дружбы в Южно-Сахалинске произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, 84-летний водитель Lada 212140 двигался в южном направлении и не предоставил преимущество пешеходам, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Он наехал на них.

В результате ДТП годовалый и пятилетний пешеходы получили травмы. С места аварии их госпитализировали в медицинское учреждение.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской автоинспекции, по факту ДТП проводится проверка. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.