Алтаец, временно живущий на Сахалине, «купил» прицеп у мошенников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть ОМВД России «Ногликский» обратился 43-летний житель Алтайского края, временно проживающий в районном центре. Мужчина сообщил, что стал жертвой интернет-мошенников при попытке приобрести автомобильный прицеп.

Сотрудники полиции установили, что ещё в марте текущего года заявитель нашёл в интернете объявление о продаже прицепа. Он связался с «менеджером по продажам» и обсудил условия сделки. Лжепродавец убедил покупателя внести предоплату.

Доверившись неизвестному, потерпевший перевёл через мобильное приложение банка 49 732 рубля на указанные реквизиты. Однако после получения денег продавец перестал выходить на связь, а оплаченный товар так и не доставили. Пострадавший надеялся урегулировать вопрос самостоятельно и обратился в полицию лишь спустя полгода.

Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, отделение дознания ОМВД России «Ногликский» возбудило уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ – мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину. Полиция напоминает: не переводите предоплату незнакомым продавцам в интернете.