В сахалинском ломбарде изъяли немаркированные украшения на 35 млн рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственное управление УМВД России по Сахалинской области по материалам УФСБ России по Сахалинской области расследует ряд уголовных дел о приобретении и хранении в целях сбыта ювелирных изделий из драгоценных металлов без обязательной маркировки и регистрации в государственной информационной системе.

Установлено, что 50-летний генеральный директор коммерческой организации, оказывающей услуги ломбарда и торгующей ювелирными изделиями, зная о требованиях законодательства, умышленно приобрёл и хранил в торговых помещениях в Южно-Сахалинске немаркированные украшения для сбыта. Общая сумма изъятой продукции превысила 35 миллионов рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 171.1 УК РФ – приобретение и хранение в целях сбыта товаров без маркировки, совершённые в особо крупном размере.

Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, выявлен ещё один аналогичный факт. 55-летняя заместитель генерального директора этого ООО вместе с неустановленными лицами также приобрела и хранила в двух других помещениях в Южно-Сахалинске немаркированные ювелирные изделия с драгоценными металлами для сбыта. Общая сумма превысила 12 миллионов рублей.

По этим фактам возбудили два уголовных дела по части 1.1 статьи 171.1 УК РФ (группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере) и пункту «б» части 2 статьи 171.1 УК РФ (в особо крупном размере). Сейчас по делам проводят следственные действия, расследование продолжается. В отношении подозреваемых избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.