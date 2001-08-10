В Холмске сотрудники уголовного розыска по горячим следам раскрыли кражу гаджетов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России «Холмский» в течение дежурных суток установили и задержали подозреваемого в хищении цифровой техники у местного жителя. Похищенное изъяли и вернули законному владельцу.

Ранее в дежурную часть обратился 44-летний холмчанин. Он сообщил, что из его квартиры пропали дорогостоящий смартфон и беспроводные наушники. Материальный ущерб мужчина оценил в 40 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сыщики вышли на след подозреваемого. Им оказался 29-летний приятель потерпевшего, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности. Полицейские установили, что накануне инцидента фигурант был в гостях у заявителя, где мужчины распивали спиртные напитки. В определённый момент хозяин ненадолго вышел в другое помещение. Воспользовавшись тем, что за ним никто не наблюдает, гость похитил телефон и наушники, спрятал их в карман и покинул квартиру. Дома он извлёк из чужого гаджета сим-карту и планировал оставить технику себе, но был задержан полицейскими.

Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, следственный отдел возбудил уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ – кража с причинением значительного ущерба гражданину. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.