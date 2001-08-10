Тихоокеанское
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10:07, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Госавтоинспекторы на Сахалине за сутки пресекли 160 нарушений ПДД

Госавтоинспекторы на Сахалине за сутки пресекли 160 нарушений ПДД

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки, 23 сентября 2026 года, на дорогах Сахалинской области зарегистрировали одно ДТП с пострадавшим. Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические мероприятия и пресекли 160 нарушений ПДД.

Инспекторы задержали и отстранили от управления пятерых водителей в состоянии опьянения, а также 18 автомобилистов без прав или лишённых прав по решению суда.

К административной ответственности привлекли двух водителей незарегистрированных машин, 22 – с тонировкой, девятерых – за нарушение требований знаков и правил стоянки, двоих – за выезд на встречную полосу, семерых – за технические неисправности (глушитель), двоих – за перевозку детей с нарушением ПДД. Оформили 10 материалов на должников по штрафам.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской автоинспекции, 12 автомобилей поместили на специализированную стоянку. Стационарные камеры зафиксировали 1564 нарушения ПДД. Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдать правила дорожного движения.

 

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