Госавтоинспекторы на Сахалине за сутки пресекли 160 нарушений ПДД

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки, 23 сентября 2026 года, на дорогах Сахалинской области зарегистрировали одно ДТП с пострадавшим. Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические мероприятия и пресекли 160 нарушений ПДД.

Инспекторы задержали и отстранили от управления пятерых водителей в состоянии опьянения, а также 18 автомобилистов без прав или лишённых прав по решению суда.

К административной ответственности привлекли двух водителей незарегистрированных машин, 22 – с тонировкой, девятерых – за нарушение требований знаков и правил стоянки, двоих – за выезд на встречную полосу, семерых – за технические неисправности (глушитель), двоих – за перевозку детей с нарушением ПДД. Оформили 10 материалов на должников по штрафам.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской автоинспекции, 12 автомобилей поместили на специализированную стоянку. Стационарные камеры зафиксировали 1564 нарушения ПДД. Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдать правила дорожного движения.