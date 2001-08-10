Росгвардейцы на Сахалине изъяли 16 единиц оружия за неделю

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Управление Росгвардии по Сахалинской области продолжает контролировать оборот оружия в регионе. За минувшую неделю сотрудники проверили более 100 мест хранения оружия граждан и организаций.

Нарушения требований законодательства выявили у владельцев гражданского оружия. Их привлекли к административной ответственности: составили 13 протоколов, изъяли оружие и аннулировали 11 разрешений на хранение и ношение. Один из фактов нарушения обнаружили в Южно-Сахалинске – владелец оставил оружие вне сейфа, не обеспечив сохранность и безопасность хранения. Кроме того, у мужчины отсутствовала регистрация по месту жительства. У него изъяли три гладкоствольных ружья.

Ещё одним основанием для реагирования стало несвоевременное прохождение обязательного медицинского освидетельствования. По этой причине в Южно-Сахалинске и Ногликах изъяли шесть единиц огнестрельного оружия.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Росгвардии по Сахалинской области, всего за отчётный период изъяли и поместили на временное хранение 16 единиц огнестрельного оружия и 54 патрона. Ещё восемь охотничьих ружей сахалинцы сдали добровольно. В ведомство поступило 161 заявление от граждан и организаций, с учётом ранее поступивших рассмотрели 223 заявления.

Росгвардия напоминает владельцам о необходимости соблюдать правила хранения оружия – оно должно находиться в условиях, обеспечивающих сохранность, безопасность и исключающих доступ посторонних. При обращении с оружием нужно неукоснительно соблюдать меры безопасности.