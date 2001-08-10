Тихоокеанское
информационное агентство
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15:44, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Росгвардейцы на Сахалине изъяли 16 единиц оружия за неделю

Росгвардейцы на Сахалине изъяли 16 единиц оружия за неделю

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Управление Росгвардии по Сахалинской области продолжает контролировать оборот оружия в регионе. За минувшую неделю сотрудники проверили более 100 мест хранения оружия граждан и организаций.

Нарушения требований законодательства выявили у владельцев гражданского оружия. Их привлекли к административной ответственности: составили 13 протоколов, изъяли оружие и аннулировали 11 разрешений на хранение и ношение. Один из фактов нарушения обнаружили в Южно-Сахалинске – владелец оставил оружие вне сейфа, не обеспечив сохранность и безопасность хранения. Кроме того, у мужчины отсутствовала регистрация по месту жительства. У него изъяли три гладкоствольных ружья.

Ещё одним основанием для реагирования стало несвоевременное прохождение обязательного медицинского освидетельствования. По этой причине в Южно-Сахалинске и Ногликах изъяли шесть единиц огнестрельного оружия.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Росгвардии по Сахалинской области, всего за отчётный период изъяли и поместили на временное хранение 16 единиц огнестрельного оружия и 54 патрона. Ещё восемь охотничьих ружей сахалинцы сдали добровольно. В ведомство поступило 161 заявление от граждан и организаций, с учётом ранее поступивших рассмотрели 223 заявления.

Росгвардия напоминает владельцам о необходимости соблюдать правила хранения оружия – оно должно находиться в условиях, обеспечивающих сохранность, безопасность и исключающих доступ посторонних. При обращении с оружием нужно неукоснительно соблюдать меры безопасности.

 

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