Четверо сахалинцев получили сроки за попытку лишить наследников 55 млн рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вступил в законную силу приговор Охинского городского суда по уголовному делу против четырёх местных жителей. Их признали виновными по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159 УК РФ – покушение на мошенничество группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Суд установил, что четверо жителей Сахалинской области организовали схему по лишению наследства родственников мужчины, погибшего в августе 2021 года. С ноября 2021 по январь 2022 года злоумышленники составили датированный декабрём 2014 года фиктивный договор займа между одним из участников схемы и погибшим. Договор нотариально заверила одна из осуждённых – на тот момент практикующий нотариус.

В феврале 2022 года один из соучастников обратился в суд с иском о взыскании с наследников умершего 55 миллионов рублей на основании этого договора. Однако суд отказал в удовлетворении требований, и довести умысел до конца осуждённые не смогли.

Как рассказали ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области, суд с учётом позиции государственного обвинителя назначил виновным наказание в зависимости от роли – от 2 до 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штраф 500 тысяч рублей каждому. До исполнения приговора в части штрафа суд сохранил арест на имущество осуждённых.

Защита обжаловала приговор, а прокурор внёс апелляционное представление из-за неприменения конфискации средств совершения преступления. Сахалинский областной суд изучил материалы, изменил приговор первой инстанции и конфисковал сотовые телефоны осуждённых, использованные при совершении преступления. Наказание оставили без изменения, жалобы защиты – без удовлетворения.