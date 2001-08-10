Тихоокеанское
информационное агентство
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11:53, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Анивском районе полицейские раскрыли кражу со строящегося объекта

В Анивском районе полицейские раскрыли кражу со строящегося объекта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Анивском районе сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в краже имущества. Потерпевшей стала 48-летняя жительница областного центра. Подозреваемый – 50-летний местный житель, ранее уже судимый за аналогичные преступления.

Как выяснилось, 21 июня 2026 года мужчина гулял по частному сектору и заметил строящийся дом. Он проник на участок, а затем в само здание и похитил пускозарядное устройство для автомобиля и детский велосипед. Похищенное стоимостью 18 тысяч рублей он быстро продал случайным прохожим.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции, оперативники вычислили и задержали подозреваемого. Возбудили уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 158 УК РФ – кража с незаконным проникновением в помещение. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Ведётся следствие.

 

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