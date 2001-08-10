Тихоокеанское
информационное агентство
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11:43, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Житель Долинска попался на уловки мошенников и потерял более миллиона рублей

Житель Долинска попался на уловки мошенников и потерял более миллиона рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть ОМВД России «Долинский» обратился 48-летний местный житель. Он рассказал, что увидел в мобильном приложении рекламу о дополнительной выплате гражданам. Перейдя по ссылке, мужчина зарегистрировался на стороннем сайте.

Через некоторое время ему позвонил неизвестный и предложил «лёгкий заработок» на инвестициях. Потерпевший согласился. Мошенники отправили в мессенджере ссылку на фишинговый сайт, через который мужчина вкладывал деньги. Он инвестировал личные сбережения – 1 240 000 рублей, часть из которых была кредитными средствами. Когда потерпевший попытался вывести деньги со счёта, у него не получилось, а мошенники перестали выходить на связь.

Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, по данному факту возбудили уголовное дело. Ведётся следствие. Полиция напоминает: предложения лёгкого заработка на инвестициях в интернете часто оказываются мошенническими схемами. Не переходите по незнакомым ссылкам и не вкладывайте деньги на непроверенных сайтах.

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