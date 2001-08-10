Тихоокеанское
информационное агентство
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10:34, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Поронайском районе полиция задержала нетрезвую женщину на квадроцикле

В Поронайском районе полиция задержала нетрезвую женщину на квадроцикле

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Поронайском районе сотрудники Госавтоинспекции пресекли факт повторного управления транспортом в состоянии опьянения. Инцидент произошёл ночью 8 сентября в селе Забайкалец.

Полицейские остановили для проверки квадроцикл без государственных регистрационных знаков. За рулём была 27-летняя местная жительница. Инспекторы заметили у неё явные признаки алкогольного опьянения, но от медицинского освидетельствования женщина отказалась. Её отстранили от управления, а квадроцикл изъяли и поместили на территорию ОМВД.

При проверке выяснилось, что в апреле 2024 года женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление по части 1 статьи 264.1 УК РФ и была лишена водительских прав. Выводов она не сделала.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции, отдел дознания возбудил новое уголовное дело – уже по части 2 статьи 264.1 УК РФ. Санкция предусматривает суровое наказание за рецидив. Фигурантка находится под подпиской о невыезде, дознание продолжается.

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