За сутки на Сахалине задержали трех нетрезвых водителей и восьмерых – без прав

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки, 21 сентября 2026 года, на дорогах Сахалинской области зарегистрировали одно ДТП с пострадавшим. Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические мероприятия и пресекли 104 нарушения ПДД.

Инспекторы задержали и отстранили от управления трёх водителей в состоянии опьянения, а также восемь автомобилистов без прав или лишённых прав по решению суда.

К административной ответственности привлекли одного водителя незарегистрированной машины, трёх – с тонировкой, одного – за нарушение требований знаков и правил стоянки, трёх – за выезд на встречную полосу, трёх – за технические неисправности (глушитель). Оформили 26 материалов на должников по штрафам.

Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, четыре автомобиля поместили на специализированную стоянку. Стационарные камеры зафиксировали 1393 нарушения ПДД. Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдать правила дорожного движения.