Тихоокеанское
информационное агентство
14 Сентября 2026
Сейчас 22:15
84,26|97,87
Во вторник будет перекрыт участок улицы Поповича в Южно-Сахалинске
16:45, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Камчатке нашли туриста, пропавшего у вулкана

На Камчатке нашли туриста, пропавшего у вулкана

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В районе вулкана Плоский Толбачик волонтеры нашли пропавшего туриста. Мужчина гулял в районе лавового потока, сообщает ТК «41 Регион».

Как сообщили в КГКУ «ЦОД», он здоров. В медицинской помощи турист не нуждается.

Информация о пропаже мужчины поступила поздним вечером 13 сентября. Ночью 14 сентября в район поиска убыла наземная сводная группировка спасателей в составе специалистов спасательных отрядов Главного управления МЧС России по Камчатскому краю и КГКУ «ЦОД».

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?