В Приморье будут судить хабаровчанина, покалечившего ребенка
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
История, произошедшая этим летом в дачном поселке «Океан» под Партизанском, завершилась передачей материалов в суд. На скамье подсудимых окажется 22-летний житель Хабаровска, который устроил аварию, не имея водительских прав, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
Инцидент случился в июле 2026 года на улице Рифовой. По версии следствия, молодой человек сел за руль квадроцикла, не обладая навыками вождения и соответствующим удостоверением. Превысив скорость, он не справился с управлением и сбил 7-летнюю девочку. Ребенок получил тяжелые травмы.
Теперь парню предстоит ответить по серьезной статье – нарушение ПДД, повлекшее тяжкий вред здоровью, совершенное водителем без прав.
Примечательно, что в деле появился и второй фигурант. Владелец квадроцикла, пытаясь выгородить себя и скрыть тот факт, что он добровольно передал технику неопытному водителю, заявил в полицию об угоне. Однако обман вскрылся: теперь хозяину транспорта придется отвечать перед законом за заведомо ложный донос.
Оба уголовных дела уже направлены в Партизанский районный суд, где их рассмотрят по существу.
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