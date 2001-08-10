Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

История, произошедшая этим летом в дачном поселке «Океан» под Партизанском, завершилась передачей материалов в суд. На скамье подсудимых окажется 22-летний житель Хабаровска, который устроил аварию, не имея водительских прав, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

Инцидент случился в июле 2026 года на улице Рифовой. По версии следствия, молодой человек сел за руль квадроцикла, не обладая навыками вождения и соответствующим удостоверением. Превысив скорость, он не справился с управлением и сбил 7-летнюю девочку. Ребенок получил тяжелые травмы.

Теперь парню предстоит ответить по серьезной статье – нарушение ПДД, повлекшее тяжкий вред здоровью, совершенное водителем без прав.

Примечательно, что в деле появился и второй фигурант. Владелец квадроцикла, пытаясь выгородить себя и скрыть тот факт, что он добровольно передал технику неопытному водителю, заявил в полицию об угоне. Однако обман вскрылся: теперь хозяину транспорта придется отвечать перед законом за заведомо ложный донос.

Оба уголовных дела уже направлены в Партизанский районный суд, где их рассмотрят по существу.