Сахалинца осудили за заготовку более 400 килограммов икры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жителю Поронайска вынесли приговор за заготовку икры на продажу без маркировки, которая предусмотрена законодательством РФ. Мужчина оборудовал цех переработки в своей хозпостройке, сообщает astv.ru.

В Поронайском городском суде сообщили, что 51-летний ранее не судимый сахалинец приобретал у неустановленных лиц ястыки с икрой кеты и успел заготовить 403,119 кг готовой икры. Хранил ее в куботейнерах и пластиковых контейнерах в морозильных камерах, чтобы в будущем продать. Никакой маркировки на таре не было. Продукцию уже изъяли сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.

На суде подсудимый полностью признал вину. Суд пришел к выводу, что наиболее правильным с точки зрения социальной справедливости будет наказать заготовителя штрафом в 600 000 рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.