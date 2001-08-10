Полиция Южно-Сахалинска раскрыла серию угонов в Дальнем

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники полиции Южно-Сахалинска раскрыли серию угонов транспортных средств в селе Дальнее. Как установили стражи порядка, подозреваемый прогуливался по улицам населённого пункта и заметил во дворе одного из домов автомобиль.

Молодой человек дёрнул ручку двери со стороны водителя и, убедившись, что машина не заперта, решил осмотреть салон. Внутри кабины он обнаружил оставленные владельцем ключи, чем немедленно воспользовался. Злоумышленник завёл двигатель и уехал на угнанном авто в неизвестном направлении, однако через некоторое время бросил транспорт на одной из улиц. Позже сотрудники полиции нашли автомобиль и вернули его законному владельцу.

В тот же день в дежурную часть УМВД России «Южно-Сахалинск» поступило ещё одно заявление – от 29-летней жительницы села Дальнее. Женщина сообщила, что неизвестный угнал её мопед, припаркованный во дворе.

Выяснилось, что тот же злоумышленник после того, как оставил угнанный автомобиль, продолжил прогулку по селу и вскоре наткнулся на мототранспорт. Осмотрев мопед, он заметил в замке зажигания оставленные ключи и опять не удержался от соблазна – завёл двигатель и уехал в неизвестном направлении. Чуть позже он бросил похищенный мопед в другом месте.

Как сообщили ТИА «Острова» в сахалинской полиции, в отношении подозреваемого возбуждены два уголовных дела по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса РФ – неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, то есть угон. Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и проверяют молодого человека на причастность к другим аналогичным преступлениям в районе.