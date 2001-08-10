Полиция Южно-Сахалинска раскрыла серию краж из магазинов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники полиции Южно-Сахалинска раскрыли серию краж из торговых точек, совершённых одним и тем же злоумышленником. Как установили стражи порядка, 22 июня 2026 года ранее судимый 46-летний мужчина под видом обычного покупателя зашёл в магазин парфюмерной продукции. Выбрав нужные товары, он дождался момента, когда сотрудники магазина отвлеклись на обслуживание других клиентов, затем сложил похищенное в рюкзак и покинул торговый зал, не оплатив покупки. Ущерб от этого преступления составил 6 400 рублей.

Позже полицейские выяснили, что на этом злоумышленник не остановился. 26 августа он пришёл в другой магазин с аналогичной целью – украсть товар для дальнейшей перепродажи. Убедившись, что поблизости нет свидетелей, мужчина незаметно сложил весь понравившийся ему ассортимент в сумку и так же беспрепятственно ушёл. Впоследствии похищенное имущество фигурант сбыл неизвестным людям, причинив второму магазину ущерб в размере 6 100 рублей. Общая сумма материального ущерба от обеих краж превысила 12 500 рублей.

Как сообщили ТИА «Острова» в сахалинской полиции, в отношении подозреваемого следственные органы возбудили два уголовных дела по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества. Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сейчас полицейские продолжают проверять причастность мужчины к другим аналогичным преступлениям на территории областного центра. Расследование продолжается.