Житель Южно-Сахалинска лишился 55 600 рублей при покупке запчастей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

6 сентября в УМВД России «Южно-Сахалинск» обратился 62-летний местный житель – мужчина сообщил, что стал жертвой дистанционных мошенников и потерял 55 600 рублей при попытке купить запчасти для своего автомобиля. В июле этого года пенсионер нашёл на одном из сайтов объявление о продаже автозапчастей и связался с продавцом. В ходе переписки в мессенджере «продавец» убедил покупателя, что профессионально занимается подбором и реализацией деталей для машин.

Поверив злоумышленнику, сахалинец согласился на сделку и заказал коробку передач и раздаточную коробку передач. После этого он перевёл предоплату на реквизиты, которые указал мошенник. Однако сразу после подтверждения транзакции связь с «поставщиком» оборвалась – продавец перестал отвечать на сообщения, и заказанные запчасти покупатель так и не получил.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции, по данному факту следственное управление уже возбудило уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ – мошенничество. Сейчас полицейские проводят необходимые следственные действия, устанавливают личность подозреваемого и пытаются выяснить все обстоятельства преступления. Стражи порядка напоминают жителям области: при дистанционных покупках не стоит переводить предоплату незнакомым людям, особенно если сделка предлагается через объявления на непроверенных сайтах. В случае сомнений лучше отказаться от сделки и проверить информацию о продавце через доступные источники.