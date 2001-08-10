На дороге Курильск – Рейдово автомобиль съехал в кювет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ранним утром 5 сентября в Курильском районе произошло дорожно-транспортное происшествие – 27-летний водитель не справился с управлением на трассе Курильск–Рейдово, и его автомобиль съехал в кювет. Авария случилась в 6 часов 00 минут на 4-м километре указанной дороги.

По предварительным данным Госавтоинспекции, мужчина управлял легковым автомобилем "Toyota Crown" и двигался по маршруту, однако в какой-то момент потерял контроль над машиной. Иномарка сместилась влево по ходу движения и совершила съезд в левый кювет.

В результате этого происшествия телесные повреждения получили сразу два человека – сам водитель и его 19-летний пассажир. Обоим пострадавшим потребовалась медицинская помощь. Как сообщили ТИА «Острова» в региональной Госавтоинспекции, на месте работают инспекторы, которые выясняют точные причины случившегося. По данному факту полицейские уже проводят проверку, по итогам которой примут процессуальное решение.