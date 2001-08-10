Сахалинка решила продлить договор связи и перевела мошенникам 290 тысяч рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске 2 сентября 2026 года в полицию обратилась местная жительница 1973 года рождения – она стала жертвой дистанционных мошенников и потеряла 290 000 рублей. Всё началось 29 августа, когда ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником сотового оператора. Под предлогом продления договора связи он убедил женщину продиктовать код из СМС. Сразу после этого ей пришло сообщение о взломе аккаунта на портале «Госуслуги» с номером «горячей линии». Женщина позвонила по указанному телефону, где лжеспециалист убедил её, что для сохранности средств нужно срочно перевести все деньги на «безопасный счёт». Она выполнила инструкцию и лишилась крупной суммы.
По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ – мошенничество в крупном размере. Сейчас проводятся следственные действия, полиция устанавливает личности злоумышленников и каналы, через которые они выводили похищенные деньги.
Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции, мошенники постоянно меняют схемы и используют психологическое давление. Правоохранители вновь предупреждают: никогда не сообщайте коды из СМС – это ключ к вашим деньгам и личным данным. Настоящие сотрудники банков, Госуслуг, сотовых операторов и полиции не просят переводить деньги на «безопасные» счета, не требуют полных реквизитов карты и не торопят с решениями. Если вам позвонили с подобными просьбами, положите трубку и перезвоните в организацию по официальному номеру с её сайта. Особенно внимательными следует быть пожилым людям. Если вы стали жертвой аферистов – сразу звоните 102 или 02.
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