В Курильском районе автомобиль Урал опрокинулся в кювет, погиб пассажир
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Курильском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Авария случилась 2 сентября 2026 года в 9 часов 40 минут на 7-м километре подъезда к бухте Осенняя от автодороги Курильск – аэропорт – Буревестник. По предварительным данным, 58-летний водитель за рулём грузового автомобиля Урал не справился с управлением – машина съехала в правый кювет по ходу движения и опрокинулась. В результате ДТП 63-летний пассажир, находившийся в кабине, получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.
На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции и экстренные службы. Обстоятельства случившегося устанавливаются – специалисты выясняют, что именно привело к потере управления: состояние дорожного покрытия, техническая неисправность автомобиля, погодные условия или ошибка водителя. Также проверяется, были ли соблюдены правила перевозки пассажиров в грузовом транспорте.
Как рассказали ТИА «Острова» в Госавтоинспекции Сахалинской области, по факту ДТП проводится проверка. Старший инспектор по особым поручениям майор полиции Яна Помозан отметила, что все обстоятельства, включая скорость движения и техническое состояние Урала, будут детально изучены. По итогам проверки примут процессуальное решение.
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