Уголовные дела возбудили против двоих сахалинцев за управление авто в нетрезвом виде
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники Госавтоинспекции Сахалинской области пресекли два случая повторного управления транспортом в состоянии опьянения – под уголовные статьи попали 32-летний мужчина и 33-летняя женщина из Южно-Сахалинска, которые уже имели административные наказания за аналогичные нарушения. Первый инцидент случился ночью в Поронайске: инспекторы ДПС остановили иномарку под управлением 32-летнего жителя областного центра. Освидетельствование показало 0,479 мг/л алкоголя – значительно выше нормы. Выяснилось, что ранее этого водителя уже лишали прав за отказ от медосвидетельствования по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ.
Второй случай зафиксировали днём в Южно-Сахалинске на улице Учительской. Сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль под управлением 33-летней местной жительницы – у неё также заметили признаки опьянения, а прибор показал 0,417 мг/л. Проверка показала, что женщину уже привлекали по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ за пьяную езду без прав. В обоих случаях действия водителей квалифицировали по части 1 статьи 264.1 УК РФ – управление в состоянии опьянения лицом, ранее подвергнутым административному наказанию.
Как рассказали ТИА «Острова» в региональной Госавтоинспекции, против обоих нарушителей возбудили уголовные дела. Им избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, а машины изъяли и поместили на спецстоянку до вынесения процессуальных решений. Госавтоинспекция напоминает: повторная пьяная езда грозит лишением свободы до двух лет, запретом на управление до шести лет и конфискацией автомобиля.
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