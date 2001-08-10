Ранее судимый сахалинец похитил велосипед и сбыл его за бесценок

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Поронайске сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже велосипеда – им оказался 39-летний местный житель, который уже привлекался к уголовной ответственности ранее. Как установило следствие, 2 августа 2026 года мужчина зашёл в подъезд одного из жилых домов и заметил велосипед, оставленный без присмотра и не оборудованный противоугонным устройством. Воспользовавшись моментом, он похитил транспорт, покаталcя на нём некоторое время, а затем продал неизвестному лицу всего за 1500 рублей. Владелице велосипеда причинили ущерб в размере 23 000 рублей.

Следственный отдел ОМВД России «Поронайский» возбудил уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ – кража с причинением значительного ущерба гражданину. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции, сейчас устанавливается личность покупателя, который приобрёл похищенный велосипед. Расследование продолжается – правоохранители проверяют возможную причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям в городе.