В Приморье имущество экс-ректора ВГУЭС Лазарева обращено в доход государства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Приморский краевой суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы на решение Ленинского районного суда Владивостока, которым был удовлетворен иск заместителя Генерального прокурора РФ об обращении в доход государства имущества, полученного в результате коррупционных нарушений, сообщает РИА VladNews со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы Приморского края.

Решение районного суда было вынесено 21 апреля 2026 года. В рамках дела ответчиками выступали Геннадий Лазарев, Ирина Лазарева, Иннокентий Лазарев, Лада Лазарева, Валерий Василенко, Наталья Василенко, Анастасия Королева, Игорь Мирошниченко, Ольга Мирошниченко, Андрей Мирошниченко, а также юридические лица: ООО «КЭН», «Аванта», «Лига», «Одиссей», «Иммобилиаре» и «Техносервис». В качестве третьих лиц к делу были привлечены Росимущество, АО «Восточная верфь», АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» и финансовый управляющий Лазарева Г.И. Елена Тесленко.

Не согласившись с вердиктом, апелляционные представления и жалобы подали представитель Генеральной прокуратуры, представитель ответчика Лазарева, сами фигуранты Мирошниченко, Королева, Василенко, а также юристы ООО «Техносервис». Однако 8 июля 2026 года судебная коллегия по гражданским делам Приморского краевого суда признала решение районного суда законным и обоснованным, оставив его без изменений, а все поданные апелляции — без удовлетворения. Решение вступило в законную силу.