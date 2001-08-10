Сахалинка почти 10 лет получала пособия на несуществующего ребёнка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственная часть по РОПД СУ УМВД России по Сахалинской области завершила расследование уголовного дела против 36-летней жительницы посёлка Ноглики. Женщину обвиняют в мошенничестве при получении социальных выплат. Следствие установило, что в сентябре 2016 года она приобрела в Москве поддельное свидетельство о рождении ребёнка. Затем фигурантка прилетела на Сахалин и предоставила этот фальшивый документ в уполномоченные государственные органы.

На основании подложного свидетельства женщина с ноября 2016 года по 3 марта 2026 года получала различные пособия и меры соцподдержки – в том числе на обеспечение полноценным питанием младенца, по уходу за детьми и другие выплаты. Общая сумма похищенных средств из профильного учреждения социального обеспечения превысила 1,8 миллиона рублей. Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, обвиняемая знала, что ребёнок не существует, но продолжала получать выплаты на протяжении почти десяти лет.

Своими действиями женщина совершила преступление, предусмотренное частью 4 статьи 159.2 УК РФ – мошенничество при получении выплат в особо крупном размере. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемой грозит лишение свободы на срок до десяти лет.