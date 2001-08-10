Тихоокеанское
информационное агентство
9 Июля 2026
Сейчас 19:20
76,40|87,35
На озере Буссе водолазы нашли тело ранее пропавшего рыбака
12:54, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинка почти 10 лет получала пособия на несуществующего ребёнка

Сахалинка почти 10 лет получала пособия на несуществующего ребёнка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственная часть по РОПД СУ УМВД России по Сахалинской области завершила расследование уголовного дела против 36-летней жительницы посёлка Ноглики. Женщину обвиняют в мошенничестве при получении социальных выплат. Следствие установило, что в сентябре 2016 года она приобрела в Москве поддельное свидетельство о рождении ребёнка. Затем фигурантка прилетела на Сахалин и предоставила этот фальшивый документ в уполномоченные государственные органы.

На основании подложного свидетельства женщина с ноября 2016 года по 3 марта 2026 года получала различные пособия и меры соцподдержки – в том числе на обеспечение полноценным питанием младенца, по уходу за детьми и другие выплаты. Общая сумма похищенных средств из профильного учреждения социального обеспечения превысила 1,8 миллиона рублей. Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, обвиняемая знала, что ребёнок не существует, но продолжала получать выплаты на протяжении почти десяти лет.

Своими действиями женщина совершила преступление, предусмотренное частью 4 статьи 159.2 УК РФ – мошенничество при получении выплат в особо крупном размере. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемой грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?