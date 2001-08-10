Тихоокеанское
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9 Июля 2026
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12:52, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец украл деньги из шкафа, пока хозяйка спала после застолья

Сахалинец украл деньги из шкафа, пока хозяйка спала после застолья

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственный отдел ОМВД России «Александровск-Сахалинский» завершил расследование уголовного дела против 38-летнего жителя села Мгачи. Мужчину обвиняют в краже денежных средств. Уголовное дело направлено в суд.

26 мая 2026 года подозреваемый гостил у потерпевшей, с которой они распивали спиртные напитки. Когда хозяйка квартиры легла спать, обвиняемый решил похитить деньги для покупки новой порции спиртного. Он зашёл в спальную комнату, где отдыхала женщина, подошёл к шкафу и осмотрел его. Внутри мужчина обнаружил дамскую сумку, из которой извлёк двенадцать купюр номиналом 1000 рублей каждая. Забрав 12 тысяч рублей, он покинул квартиру и потратил похищенное на личные нужды.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции, своими действиями обвиняемый совершил преступление, предусмотренное пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину. Фигуранту грозит наказание вплоть до лишения свободы.

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