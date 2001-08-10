Сахалинец украл деньги из шкафа, пока хозяйка спала после застолья

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственный отдел ОМВД России «Александровск-Сахалинский» завершил расследование уголовного дела против 38-летнего жителя села Мгачи. Мужчину обвиняют в краже денежных средств. Уголовное дело направлено в суд.

26 мая 2026 года подозреваемый гостил у потерпевшей, с которой они распивали спиртные напитки. Когда хозяйка квартиры легла спать, обвиняемый решил похитить деньги для покупки новой порции спиртного. Он зашёл в спальную комнату, где отдыхала женщина, подошёл к шкафу и осмотрел его. Внутри мужчина обнаружил дамскую сумку, из которой извлёк двенадцать купюр номиналом 1000 рублей каждая. Забрав 12 тысяч рублей, он покинул квартиру и потратил похищенное на личные нужды.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции, своими действиями обвиняемый совершил преступление, предусмотренное пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину. Фигуранту грозит наказание вплоть до лишения свободы.