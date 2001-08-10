Сахалинец украл детский квадроцикл, но когда узнал, что его разыскивают, вернул имущество
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственное управление УМВД России «Южно-Сахалинск» завершило расследование уголовного дела против 44-летнего жителя планировочного района Ново-Александровск. Мужчину обвиняют в краже квадроцикла. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.
5 апреля 2026 года обвиняемый арендовал магазин на частной территории, где также стоял контейнер. Мужчина знал, что контейнер не оборудован замком и там может храниться ценное имущество. Днём он подошёл к контейнеру, беспрепятственно открыл его, обнаружил внутри детский квадроцикл, выкатил его, спрятал за грузовиком и накрыл мотоциклетным чехлом. Похищенное он планировал вывезти и продать, но узнал, что на территорию приезжали сотрудники полиции и искали этот мототранспорт. Испугавшись уголовной ответственности, обвиняемый нашёл хозяина и вернул квадроцикл.
Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, своими действиями фигурант совершил преступление, предусмотренное пунктами «б, в» части 2 статьи 158 УК РФ – кража с незаконным проникновением в иное хранилище и с причинением значительного ущерба гражданину. Несмотря на возврат имущества, уголовное дело доведено до суда.
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