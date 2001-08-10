Тихоокеанское
информационное агентство
9 Июля 2026
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12:49, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец украл детский квадроцикл, но когда узнал, что его разыскивают, вернул имущество

Сахалинец украл детский квадроцикл, но когда узнал, что его разыскивают, вернул имущество

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственное управление УМВД России «Южно-Сахалинск» завершило расследование уголовного дела против 44-летнего жителя планировочного района Ново-Александровск. Мужчину обвиняют в краже квадроцикла. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

5 апреля 2026 года обвиняемый арендовал магазин на частной территории, где также стоял контейнер. Мужчина знал, что контейнер не оборудован замком и там может храниться ценное имущество. Днём он подошёл к контейнеру, беспрепятственно открыл его, обнаружил внутри детский квадроцикл, выкатил его, спрятал за грузовиком и накрыл мотоциклетным чехлом. Похищенное он планировал вывезти и продать, но узнал, что на территорию приезжали сотрудники полиции и искали этот мототранспорт. Испугавшись уголовной ответственности, обвиняемый нашёл хозяина и вернул квадроцикл.

Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, своими действиями фигурант совершил преступление, предусмотренное пунктами «б, в» части 2 статьи 158 УК РФ – кража с незаконным проникновением в иное хранилище и с причинением значительного ущерба гражданину. Несмотря на возврат имущества, уголовное дело доведено до суда.

 

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