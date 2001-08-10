Житель Углегорска выловил сетью 11 хвостов симы и пойдет под суд

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отдел дознания ОМВД России «Углегорский» возбудил уголовное дело против 31-летнего местного жителя. Правоохранители обвиняют мужчину по пунктам «а, в» части 1 статьи 256 УК РФ – незаконная добыча водных биологических ресурсов с причинением значительного ущерба в местах нереста и на миграционных путях к ним.

Утром 14 июня фигурант находился на участке местности в 1,5 километра в восточном направлении от моста через реку Лесогорка. Мужчина незаконно выловил сетью 11 особей лососевой рыбы разновидности Сима. Он погрузил улов в багажник своего автомобиля и отправился домой. Как рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции, по дороге машину остановили сотрудники ДПС. При осмотре полицейские обнаружили в багажнике рыбу и изъяли её.

Общий размер ущерба водным биологическим ресурсам составил 112 тысяч рублей. В отношении подозреваемого суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.