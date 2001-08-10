Житель Охи едва не лишился 250 тысяч из-за мошенников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть ОМВД России «Охинский» поступило заявление от 34-летнего местного жителя. Мужчина сообщил, что 4 июля 2026 года неизвестный под предлогом продления договора на оказание услуг сотовой связи убедил его сообщить код из смс-сообщения.

Затем мошенники заявили, что личные данные потерпевшего выгружены с личного кабинета, и злоумышленники сняли самозапрет на получение кредитов. От имени заявителя они также предприняли попытку перевести 250 тысяч рублей лицу, находящемуся в федеральном розыске. После этого мошенники попытались перевести деньги с его счёта на неизвестный счёт, но банк отклонил операцию.

6 июля 2026 года в полицию Долинска обратился 20-летний местный житель. Он рассказал, что 29 июня неизвестный в мессенджере воспользовался фейковым аккаунтом сотрудника школы, в которой учился заявитель. Звонивший сообщил, что персональные данные молодого человека попали к третьим лицам и на его имя оформили счёт, через который мошенники переводят большие суммы. Юноша, действуя по инструкции, перевёл свои деньги – 52 тысячи рублей – на указанный счёт.

Как рассказали ТИА "Острова" в УМВД России по Сахалинской области, полиция возбудила уголовные дела по фактам мошенничества. Сотрудники предупреждают: не сообщайте коды из смс, не переводите деньги по указаниям незнакомцев и проверяйте информацию через официальные каналы связи. В обоих случаях потерпевшие поверили голосам в трубке и потеряли средства. Оперативники устанавливают личности злоумышленников.