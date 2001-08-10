Тихоокеанское
информационное агентство
26 Июня 2026
Сейчас 05:27
75,63|85,77
Сахалинка познакомилась с мужчиной на сайте знакомств, а он обокрал ее
17:59, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Житель Южно-Сахалинска украл телефон и колонку у спящего приятеля

Житель Южно-Сахалинска украл телефон и колонку у спящего приятеля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске завершено расследование уголовного дела о краже личного имущества. Фигурантом выступает местный житель, который уже имеет проблемы с законом.

Следственный орган УМВД России по городскому округу «Южно-Сахалинск» окончил сбор доказательственной базы в отношении 31-летнего мужчины. Обвиняемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности и на момент инцидента имел действующую судимость.

Как установили полицейские, происшествие случилось 28 ноября прошлого года. Мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, навестил своего знакомого в квартире. Помимо хозяина жилья и самого фигуранта, в помещении находились и другие приглашенные. Спустя какое-то время посторонние гости покинули квартиру, а владелец жилья уснул. Обвиняемый не стал упускать представившейся возможности.

Воспользовавшись тем, что хозяин квартиры погрузился в сон и не мог наблюдать за его действиями, злоумышленник забрал с кухонного стола мобильный телефон. Кроме того, из прихожей им была похищена портативная акустическая колонка. С добычей фигурант скрылся с места преступления.

Сумма нанесенного потерпевшему материального вреда оценивается в 17 199 рублей. В дальнейшем похищенные гаджеты обвиняемый сбыл неустановленному лицу. Выручка от продажи чужого имущества составила 5 тысяч рублей.

Действия мужчины квалифицированы следствием по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Данная норма закона подразумевает тайное хищение собственности гражданина, которое повлекло за собой значительный ущерб для потерпевшего. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в судебные инстанции для дальнейшего рассмотрения по существу, сообщили ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?