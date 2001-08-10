Житель Южно-Сахалинска украл телефон и колонку у спящего приятеля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске завершено расследование уголовного дела о краже личного имущества. Фигурантом выступает местный житель, который уже имеет проблемы с законом.

Следственный орган УМВД России по городскому округу «Южно-Сахалинск» окончил сбор доказательственной базы в отношении 31-летнего мужчины. Обвиняемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности и на момент инцидента имел действующую судимость.

Как установили полицейские, происшествие случилось 28 ноября прошлого года. Мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, навестил своего знакомого в квартире. Помимо хозяина жилья и самого фигуранта, в помещении находились и другие приглашенные. Спустя какое-то время посторонние гости покинули квартиру, а владелец жилья уснул. Обвиняемый не стал упускать представившейся возможности.

Воспользовавшись тем, что хозяин квартиры погрузился в сон и не мог наблюдать за его действиями, злоумышленник забрал с кухонного стола мобильный телефон. Кроме того, из прихожей им была похищена портативная акустическая колонка. С добычей фигурант скрылся с места преступления.

Сумма нанесенного потерпевшему материального вреда оценивается в 17 199 рублей. В дальнейшем похищенные гаджеты обвиняемый сбыл неустановленному лицу. Выручка от продажи чужого имущества составила 5 тысяч рублей.

Действия мужчины квалифицированы следствием по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Данная норма закона подразумевает тайное хищение собственности гражданина, которое повлекло за собой значительный ущерб для потерпевшего. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в судебные инстанции для дальнейшего рассмотрения по существу, сообщили ТИА "Острова" в сахалинской полиции.