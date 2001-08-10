Сахалинец во время застолья дважды украл деньги у знакомого

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Холмске завершено расследование уголовного дела о хищении денег с банковского счета. Фигурантом стал местный житель, который дважды перевел себе средства знакомого во время совместного застолья..

Следственный отдел ОМВД России «Холмский» направил в суд материалы расследования в отношении 29-летнего мужчины. Ему инкриминируют тайное изъятие чужих сбережений с использованием банковского приложения. Инцидент произошел 3 февраля 2026 года, когда обвиняемый находился в гостях у приятеля. В ходе распития спиртного хозяин жилья попросил гостя помочь ему разобраться с настройками мобильного банка. Тот согласился, однако решил извлечь из этой ситуации выгоду.

Воспользовавшись доступом к телефону и приложению, злоумышленник инициировал перевод 20 тысяч рублей на свой личный счет. Чтобы скрыть следы, он удалил уведомление об операции из истории транзакций, чтобы потерпевший не заметил пропажи. Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской полиции, спустя непродолжительное время мужчина повторил манипуляцию, переведя себе еще 35 тысяч рублей. Общая сумма материального ущерба для владельца счета составила 55 тысяч рублей.

Обвиняемому вменяется совершение преступления, квалифицируемого по пункту «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Данная статья подразумевает тайное хищение имущества, нанесшее гражданину значительный урон и совершенное с использованием банковского счета. В ближайшее время уголовное дело будет передано для рассмотрения по существу в судебную инстанцию Холмска.