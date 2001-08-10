Сахалинец более суток насильно удерживал женщину в квартире, избивал и вымогал деньги
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Долинске вынесен приговор местному жителю по уголовному делу о незаконном удержании человека и вымогательстве денежных средств. Преступление было совершено в мае 2025 года.
Как установлено в ходе судебного разбирательства, 51-летний мужчина, имеющий предыдущие судимости, действовал на почве личной неприязни к женщине. Он закрыл её в своей квартире против воли и удерживал там более суток. Всё это время злоумышленник требовал от потерпевшей написания расписок о безвозмездной передаче ему денег на общую сумму 300 тысяч рублей.
Чтобы сломить сопротивление и подавить волю женщины, осуждённый нанёс ей не менее 50 ударов по разным частям тела. В результате потерпевшей были причинены закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, а также множественные кровоподтёки на лице и теле.
В зале суда подсудимый признал свою вину в части незаконного лишения свободы полностью. Что касается эпизода с вымогательством, здесь он признал вину лишь частично.
Суд, поддержав позицию государственного обвинителя, назначил наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. Кроме того, осуждённому дополнительно запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года 5 месяцев 16 дней.
Как рассказали ТИА "Острова" в прокуратуре Сахалинской области, приговор уже вступил в законную силу.
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