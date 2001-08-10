Житель Холмска обвиняется в мошенничестве при получении кредита

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Холмске сотрудники полиции завершили разбирательство по факту получения кредита с использованием недостоверных данных. Фигурант предоставил в банк заведомо ложные сведения о своей трудовой занятости и уровне доходов.

Как рассказали ТИА "Острова" в полиции Холмска, подозреваемый намеревался оформить заём в кредитной организации. Чтобы заявка была одобрена, мужчина указал не соответствующие действительности информацию о месте работы и размере заработной платы. На основании этих ложных данных банк принял положительное решение и выдал заявителю наличные денежные средства.

Получив кредитные деньги, фигурант распорядился ими по своему усмотрению, потратив на личные нужды. Общая сумма ущерба, причинённая кредитору, составила 100 тысяч рублей.

В отношении данного лица возбуждено уголовное дело. Действия квалифицированы по части 1 статьи 159.1 Уголовного кодекса Российской Федерации как мошенничество в сфере кредитования. В данном случае речь идёт о хищении денег заёмщиком путём представления банку заведомо ложных либо недостоверных сведений.

На период следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.