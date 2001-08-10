Житель Южно-Сахалинска украл 130 тысяч рублей из куртки в кафе
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске завершено расследование уголовного дела о хищении крупной суммы наличных из кармана куртки, оставленной без присмотра в городском кафе. Фигурантом стал местный житель, который уже привлекался к уголовной ответственности ранее.
Сотрудники следственного управления УМВД России по Южно-Сахалинску закончили сбор доказательств в отношении 34-летнего мужчины. Ему инкриминируется тайное изъятие чужих денежных средств, повлекшее значительный урон для потерпевшего. Как сообщили ТИА "Острова" в управлении, инцидент произошел 8 марта 2026 года.
В тот день обвиняемый находился в одном из заведений общепита областного центра. Когда он собрался покинуть кафе, его внимание привлекла висящая на вешалке верхняя одежда. В боковом кармане куртки он заметил денежные купюры. Убедившись, что посетители и персонал не наблюдают за его действиями, мужчина вытащил наличные и немедленно скрылся с места происшествия.
Впоследствии похищенные средства злоумышленник израсходовал по своему усмотрению на личные нужды. Общая сумма ущерба, причиненная владельцу куртки, составила 130 тысяч рублей.
Действия фигуранта квалифицированы по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации как кража, совершенная с нанесением значительного материального ущерба потерпевшему. В настоящее время собранные материалы уголовного дела направлены для дальнейшего разбирательства, рассмотрение состоится в суде.
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