В Приморье осуждены виновные в гибели студента на практике в Японском море

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Во Владивостоке завершилось громкое уголовное дело о гибели 19-летнего студента Керченского морского колледжа во время производственной практики. Следственный комитет Приморского края собрал неопровержимые доказательства вины руководства судоходной компании и членов экипажа, на основании которых суд вынес обвинительный приговор, сообщает РИА VladNews со ссылкой на следком Приморья.

Трагедия разыгралась 19 ноября 2022 года в акватории Японского моря, южнее острова Аскольд. Студент третьего курса, проходивший практику на судне АО «МСК «Востоктранссервис», выполнял работы по выборке канатов на палубе. Внезапно трос оборвался, и юноша, получив сильный удар, потерял равновесие и упал, ударившись головой о палубу. Полученная черепно-мозговая травма оказалась смертельной.

В ходе расследования выяснилось, что гибель практиканта стала прямым следствием системных нарушений. Студент, как и его сокурсники, был официально трудоустроен матросом, однако не имел ни необходимой квалификации, ни практических навыков для самостоятельной работы. Более того, судно вышло в рейс 10 ноября в немореходном состоянии: экипаж был укомплектован необученными новичками, а личный состав не обеспечили даже базовыми средствами защиты - спасательными касками.

Ответственность за произошедшее понесли три фигуранта. Суд признал их виновными в нарушении правил охраны труда, повлекшем смерть человека (часть 2 статьи 143 УК РФ). Генеральному директору компании назначено реальное лишение свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима. Старший мастер добычи получил 1 год 6 месяцев колонии. Капитан судна, полностью признавший свою вину, осужден условно - на 2 года лишения свободы с испытательным сроком. Приговор вступил в законную силу.