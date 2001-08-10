В Приморье осуждены виновные в гибели студента на практике в Японском море
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Во Владивостоке завершилось громкое уголовное дело о гибели 19-летнего студента Керченского морского колледжа во время производственной практики. Следственный комитет Приморского края собрал неопровержимые доказательства вины руководства судоходной компании и членов экипажа, на основании которых суд вынес обвинительный приговор, сообщает РИА VladNews со ссылкой на следком Приморья.
Трагедия разыгралась 19 ноября 2022 года в акватории Японского моря, южнее острова Аскольд. Студент третьего курса, проходивший практику на судне АО «МСК «Востоктранссервис», выполнял работы по выборке канатов на палубе. Внезапно трос оборвался, и юноша, получив сильный удар, потерял равновесие и упал, ударившись головой о палубу. Полученная черепно-мозговая травма оказалась смертельной.
В ходе расследования выяснилось, что гибель практиканта стала прямым следствием системных нарушений. Студент, как и его сокурсники, был официально трудоустроен матросом, однако не имел ни необходимой квалификации, ни практических навыков для самостоятельной работы. Более того, судно вышло в рейс 10 ноября в немореходном состоянии: экипаж был укомплектован необученными новичками, а личный состав не обеспечили даже базовыми средствами защиты - спасательными касками.
Ответственность за произошедшее понесли три фигуранта. Суд признал их виновными в нарушении правил охраны труда, повлекшем смерть человека (часть 2 статьи 143 УК РФ). Генеральному директору компании назначено реальное лишение свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима. Старший мастер добычи получил 1 год 6 месяцев колонии. Капитан судна, полностью признавший свою вину, осужден условно - на 2 года лишения свободы с испытательным сроком. Приговор вступил в законную силу.
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