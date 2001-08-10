Житель Долинска лишился автомобиля за пьяную езду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Долинский городской суд вынес приговор 24-летнему местному жителю, который повторно сел за руль в нетрезвом виде. Молодой человек управлял автомобилем, хотя ранее его уже привлекали к административной ответственности за аналогичное нарушение и он не имел водительских прав. Суд признал его виновным по части 1 статьи 264.1 УК РФ и назначил наказание, а также конфисковал транспортное средство.

Вечером 31 января 2026 года осуждённый, уже имевший наказание за пьяное вождение, вновь управлял машиной и совершил поездку по селу Быков Долинского района. Сотрудники ДПС Госавтоинспекции ОМВД России «Долинский» остановили нарушителя и задержали его. Освидетельствование подтвердило – водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину. Судья согласился с позицией государственного обвинителя о доказанности вины и назначил наказание – 6 месяцев лишения свободы условно. Кроме того, суд лишил осуждённого права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года. Автомобиль марки «Тойота Корона Премио» суд конфисковал в доход государства, рассказали ТИА «Острова» в областной прокуратуре. Приговор уже вступил в законную силу.